Слідчий Нацполіції підозрюється в незаконному затриманні людини, - Офіс Генпрокурора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За версією слідства, цей правоохоронець, без рішення слідчого судді, ухвалив рішення затримати підозрювану особу через чотири доби після можливого вчинення нею злочину.

Крім того, оформлюючи протокол затримання, слідчий неправильно вказав час фактичного затримання особи – різниця становить понад 4 години. Весь цей час фактично затримана особа перебувала в невизначеному статусі, не маючи можливості реалізовувати свої права, передбачені кримінально-процесуальним законодавством та Конституцією України.

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