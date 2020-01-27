Я тут повністю підтримую вашу позицію і спосіб поведінки, - Дуда про зусилля Зеленського щодо звільнення з РФ полонених українців

Про це Дуда сказав на спільній із Зеленським пресконференції в Освенцимі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми розмовляли про ситуацію в Україні у відносинах з Росією, в питанні дуже зрозумілому щодо окупації Донецької і Луганської областей та Криму", - заявив Дуда.

За його словами, він повідомив Зеленському, що Польща вимагає від Росії повернутися до дотримання норм міжнародного права. Президент Польщі наголосив на важливості територіальної цілісності України.

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"Це наша однозначна позиція, і Україна завжди може розраховувати на нашу позицію", - запевнив Дуда.

Також Дуда додав, що питав у Зеленського про хід переговорів в "нормандському форматі" і про те, на що можна сподіватися найближчим часом.

"Я радий, що відбувається обмін полоненими, що громадяни України, ув'язнені Росією, повертаються до своїх сімей. Для звичайних людей, для суспільства це дуже важливо, і ми як сусід тішимося, що Ви, пане президенте, цим займаєтеся, бо це відповідальна діяльність глави держави для свого суспільства, і я тут повністю підтримую вашу позицію і спосіб вашої поведінки", - заявив Дуда.





