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27.01.20 16:27

Власниці стрипклубу дали 4 роки умовно: "Агент правоохоронних органів двічі отримував послуги орального сексу"

Печерський суд затвердив угоду прокурора з власницею стриптиз клубу "Аеро" і призначив жінці 4 роки позбавлення волі умовно.

Власниці стрипклубу дали 4 роки умовно: "Агент правоохоронних органів двічі отримував послуги орального сексу"

Про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на вирок від 20 січня, передає Цензор.НЕТ.

"18 вересня 2019 року 00 год.10 хв. агент правоохоронних органів зайшов у стриптиз клуб "Аеро", що на 2-му поверсі готелю "Салют", у Києві по вулиці І. Мазепи, 11-Б. Він заплатив танцівниці 1 тис гривень за приватний танець і 5 тисяч за послуги орального сексу. Наступного дня агент прийшов у цей самий клуб і знову отримав послуги орального сексу", - зазначено в матеріалах справи.

Обвинувачена є власником і директором ТОВ "Група центр", веде діяльність у готелі "Салют", а саме у стриптиз клубі "Аеро", де дівчата-танцівниці також надають послуги сексуального характеру за грошову винагороду. Дівчата-танцівниці збирали гроші в коробку у гримерці і записували кількість коштів. Наприкінці зміни директор або інший адміністратор 50% від коштів, отриманих дівчиною за танці, чайові і за надання послуг сексуального характеру, розподіляли між дівчатами, а 50% доходу, які залишалися, забирала господиня закладу, частина з яких виділялася на зарплати персоналу підприємства, крім того кошти передавалися особі, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження.

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Жінці інкримінували ч. 2 ст. 303 КК - втягнення в заняття проституцією кількох осіб - Злочин карається позбавленням волі на строк від 4 до 7 років.

Обвинувачена визнала провину йуклала угоду з прокурором. Тому їй призначили 4 роки позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з випробувальним терміном 2 роки.

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