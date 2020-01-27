Польська сторона відновить пошкоджену могилу воїнів УПА на горі Монастир, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

"Як відомо, Україна розблокувала мораторій на пошукові роботи. Польські експерти вже провели перші розкопки у Львівській області. Наступник кроком буде відновлення польською стороною пошкодженої української могили на горі Монастир та взяття її під захист. Віднині у наших відносинах ми акцентуємо на тому, що на об’єднує, і я впевнений, що так буде і далі", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, 20 січня стало відомо, що вандали знищили плиту на могилі воїнів УПА на горі Монастир в Підкарпатському воєводстві. Уламки плити і зав'язані на деревах українські рушники вандали кинули в яму.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця назвав дії вандалів "неприпустимими в цивілізованому світі". За його словами, зараз українська сторона веде з польською переговори про відновлення плити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польська інтелігенція просить владу РП публічно засудити знищення та осквернення українських могил і пам'ятників

У польському МЗС обіцяли розслідувати факт осквернення невідомими могили воїнів УПА. "З огляду на недавні спроби посварити народи Європи на історичному тлі ми спостерігаємо подальші дії, спрямовані на підрив добросусідських відносин Польщі, цього разу з Україною. З жалем відзначаємо ще один провокаційний інцидент у Монастирі", - сказано в повідомленні МЗС.