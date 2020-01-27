В Україні не підтвердилася жодна з трьох підозр на "китайський" коронавірус, - МОЗ

Про це повідомили на сторінці Міністерства охорони здоров'я України в Facebook, передає Цензор.НЕТ

"Раніше повідомлялося про три підозри на коронавірусну інфекцію 2019 nCoV в Україні. Всі три випадки не підтвердилися", - уточнили в Міністерстві охорони здоров'я.

Там зазначили, що один випадок коронавірусу в Україні не є новим вірусом з Китаю.

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"Київський міський лабораторний центр МОЗ повідомив про виявлення 1 випадку коронавірусі. Однак коронавіруси - це велика сім'я респіраторних вірусів, які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому. Виявлений коронавірус не є новою інфекцією 2019 nCoV", - зазначили в МОЗ.

У Київському міському лабораторному центрі МОЗ просять "не розводити паніку з приводу виділеного коронавірусу".

Як повідомлялося раніше, Київський міський лабораторний центр МОЗ підтвердив один випадок захворювання коронавірусом в Україні.