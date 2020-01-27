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27.01.20 16:56

Двоє людей загинули унаслідок зіткнення пасажирського поїзда з вантажівкою на Закарпатті. ФОТО

У Закарпатській області сьогодні, 27 грудня, близько полудня водій вантажного автомобіля ЗІЛ спровокував аварію з пасажирським поїздом №14 сполученням "Київ - Солотвино".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укразалізниці".

Двоє людей загинули унаслідок зіткнення пасажирського поїзда з вантажівкою на Закарпатті 01

ДТП сталася на залізничному переїзді 110 км перегону Буштина-Тячів Ужгородської дирекції залізничних перевезень.

Двоє людей загинули унаслідок зіткнення пасажирського поїзда з вантажівкою на Закарпатті 02

"В результаті ДТП постраждали три людини, які були у вантажівці, з них двоє зазнали смертельних травм. Працівники локомотивної бригади і пасажири поїзда не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Двоє людей загинули унаслідок зіткнення пасажирського поїзда з вантажівкою на Закарпатті 03

За попередніми висновками експертної комісії аварія на переїзді сталася внаслідок грубого порушення водієм вантажівки правил дорожнього руху.

Двоє людей загинули унаслідок зіткнення пасажирського поїзда з вантажівкою на Закарпатті 04

"Нехтуючи попередженням звукової та світлової сигналізації, він виїхав на рейки та скоїв зіткнення з поїздом. Розслідування обставин і причин аварії триває", - зазначили в "Укрзалізниці".

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