Двоє людей загинули унаслідок зіткнення пасажирського поїзда з вантажівкою на Закарпатті. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укразалізниці".

ДТП сталася на залізничному переїзді 110 км перегону Буштина-Тячів Ужгородської дирекції залізничних перевезень.

"В результаті ДТП постраждали три людини, які були у вантажівці, з них двоє зазнали смертельних травм. Працівники локомотивної бригади і пасажири поїзда не постраждали", - йдеться в повідомленні.

За попередніми висновками експертної комісії аварія на переїзді сталася внаслідок грубого порушення водієм вантажівки правил дорожнього руху.

"Нехтуючи попередженням звукової та світлової сигналізації, він виїхав на рейки та скоїв зіткнення з поїздом. Розслідування обставин і причин аварії триває", - зазначили в "Укрзалізниці".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2019 році на дорогах України загинули 4 тис. осіб, 32 тис. - постраждали. Соціально-економічні втрати через ДТП - майже 70 млрд грн на рік, це близько 2% ВВП, - Криклій