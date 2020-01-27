"ЄС" закликає всі парламентські фракції підтримати вимоги родин героїв Небесної Сотні щодо кадрових призначень у ДБР. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

"Також ми висловлюємо обурення діями керівництва ДБР, які 25 січня перешкоджали депутатській діяльності парламентарів, які хотіли зустрітися з в.о. директора ДБР І. Венедіктовою і передати заяву родин Небесної Сотні", - говориться в повідомленні.

"Сьогодні ми бачимо великі ризики руйнації парламентаризму, дискредитації народних депутатів і самого статусу депутата, й закликаємо всі фракції протистояти цим діям. Пані Венедиктова та її підлеглі грубо порушили норми закону "Про статус народного депутата України" та рішення Конституційного Суду України, створивши небезпечний прецедент. Й це потребує реакції всього парламенту", - підкреслили у фракції.

Крім того "Євросолідарність" висловлює своє обурення діями голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова. У фракції зазначають, що він "фактично самоусунувся в цій ситуації, так і не зустрівся з родинами Небесної Сотні та не доклав жодних зусиль, аби вчорашня коліжанка по парламенту шанувала закон і статус народного депутата".

Зазначається, що сьогодні потрібно посилювати парламентський контроль за діяльністю правоохоронних органів, а не послаблювати його.

"Європейська Солідарність" закликає колег з інших фракції зайняти солідарну позицію в підтримці вимог родин Небесної Сотні, й очікує від голови Верховної Ради організації відповідної спільної зустрічі керівництва парламенту, фракцій та родин Небесної Сотні. Очікуємо від спікера парламенту, що він забезпечить присутність на цій зустрічі в.о. директора ДБР пані Венедіктової, аби вона публічно пояснила свою неповагу до закону, статусу народного депутата, та останні непрозорі кадрові рішення, зроблені нею попри наявний конфлікт інтересів", - підсумували у фракції.

Нагадаємо, раніше народні депутати від фракції "Європейська Солідарність" прийшли в Державне бюро розслідувань, щоб заявити керівництву ДБР про неприпустимість призначення першим заступником ДБР адвоката Януковича Олександра Бабікова, а також про неприпустимість політичних переслідувань, які були ініційовані ексдиректором ДБР Романом Трубою за наказом офісу президента.

Пізніше нардеп від "ЄС" Ірина Геращенко повідомила, що депутати від "Європейської Солідарності" викликали поліцію з метою змусити Державне бюро розслідувань виконати норми законодавства і забезпечити доступ парламентаріїв у приміщення ДБР і право на невідкладний прийом главою ДБР Іриною Венедіктовою.

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