Український туроператор через коронавірус тимчасово закрив усі тури в Китай, а лоукостер призупинив польотну чартерну програму

Про це йдеться в заяві туроператора, передає Цензор.НЕТ.

"Від самого початку ми уважно стежимо за розвитком ситуації з коронавірусом, що спалахнув у Китаї. Незважаючи на те, що Всесвітня організація здоров’я на даний момент не розцінює цей спалах як надзвичайну ситуацію світового масштабу, а Міністерство здоров’я України та Державіаслужба не рекомендують припиняти сполучення між країнами, ми ухвалили рішення призупинити польотну програму до Китаю на період з 3 лютого по 28 березня", - йдеться в коментарі.

Також наголошується, що туристи, які вже придбали й оплатили тури на острів Хайнань на найближчі тижні, мають право на повернення вартості туру та можуть вибрати альтернативний варіант для подорожі.

Також читайте: В Україні не підтвердилася жодна з трьох підозр на "китайський" коронавірус, - МОЗ

Крім того, повідомляється, що Join UP! повертає своїх туристів з Хайнаня, вони прилетять в Україну 29 січня і 1 лютого.

"SkyUp призупинить польотну чартерну програму на китайський курортний острів Хайнань через рішення замовника рейсів Join UP! у зв'язку з поширенням в регіоні коронавірусу. 29 січня і 1 лютого авіакомпанія виконає з Києва в аеропорт Саньї на острові Хайнань порожні рейси для вивезення українських туристів", - розповіли avianews.com в SkyUp.