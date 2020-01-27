Всі школи Одеси закрили на двотижневий карантин через епідемію грипу та ГРВІ, - мерія

Як повідомили у пресслужбі мерії, відповідне рішення сьогодні прийняла місцева комісія з техногенно-екологічної безпеки та НС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Комісія ТЕБ прийняла рішення із завтрашнього дня закрити школи на карантин на 2 тижні. У дитсадках групи закриватимуться, якщо кількість хворих перевищить 20%", - заявили в пресслужбі.

Відзначається, що сьогодні на нараді в мерії заступник начальника департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Надія Гончаренко заявила, що в місті епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено на 7,6%.

"За даними лабораторного центру, на сьогодні реєструється рівень захворюваності на грип, який перевищує епідпоріг на 7,6% відсотка. За останній тиждень захворюваність зросла на 28%", - розповіла чиновниця.

Вона зазначила, що 74% хворих - неповнолітні, в основному це діти віком до 14 років. За її словами, на цей час у місті посилено протиепідемічні заходи, зокрема, в лікувальних установах запроваджено масковий режим, у лікарнях обмежено відвідування пацієнтів.

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