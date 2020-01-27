Правоохоронці затримали киянина, який повідомив про замінування станції метро "Хрещатик" у суботу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

"Дії чоловіка кваліфіковано за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, - ред.). Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Як повідомлялося, станція "Хрещатик" у Києві вранці 25 січня була закрита на вхід і вихід, також не працювала пересадка через анонімний дзвінок про замінування. Згодом з'явилася інформація про відкриття станції. Вибухонебезпечних предметів не виявили.

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Увечері 24 січня кілька станцій Київського метрополітену також були закриті на вхід і вихід через анонімне повідомлення про замінування.