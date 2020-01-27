КС не розглядатиме конституційність законів про "особливий статус" Донбасу й амністії найманців РФ, - постанова суду

Про це йдеться в повідомленні на сайті суду, інформує Цензор.НЕТ.

27 січня Велика палата КСУ відмовила в розгляді конституційного подання 53 депутатів Верховної Ради VIII скликання.

Зокрема, депутати просили визнати неконституційними закони "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей" і "Про недопущення переслідування і покарання учасників подій на території Донецької та Луганської областей".

Рішення КСУ є остаточним і оскарженню не підлягає.

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Нагадаємо, 12 грудня 2019 року депутати Верховної Ради продовжили на рік закон про "особливий статус" Донбасу.

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО був прийнятий Верховною Радою у вересні 2014 року і набрав чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу вступає в силу тільки "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців із території України".

Зокрема, стаття 10 цього закону (перехідні положення) встановлює, що особливий порядок місцевого самоврядування реалізується виключно органами місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах. У цій статті також прописані умови, без виконання яких вибори в ОРДЛО неможливі, серед умов - виведення незаконних збройних формувань і військової техніки з України, гарантії вільного волевиявлення, спостереження за виборами, в тому числі представниками міжнародних організацій, недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму і свободи агітації.