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27.01.20 18:37

Від початку доби 27 січня ворог 9 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінських домовленостей мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Від початку доби 27 січня ворог 9 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "П'ять обстрілів по наших позиціях було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

Сьогодні, 27 січня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

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