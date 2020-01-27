Від початку доби 27 січня ворог 9 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "П'ять обстрілів по наших позиціях було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

недалеко від населеного пункту Піски - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

два рази поруч із Новотроїцьким - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

двічі поблизу Лебединського - з мінометів калібру 82 мм противник випустив 9 мін, а також гранатометів різних систем і іншої стрілецької зброї.

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

неподалік Майорського - з гранатометів різних систем;

в районі Кіндрашівки Нової - мінометний обстріл із 82-мм міномета;

поруч із Південним - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту Новотошківське - з 120-мм міномета - 5 мін.

Сьогодні, 27 січня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

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