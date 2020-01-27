Нардеп від "СН" Холодов: бізнес-клімат у країні з приходом Зеленського став поліпшуватися

Як передає Цензор.НЕТ, народний депутат фракції Слуга народу Андрій Холодов в ефірі POLITEKA.TV назвав "історичним кроком" ухвалення "Закону про землю"

На його думку, це дуже непростий крок, хоча до нього рано чи пізно приходять усі держави світу. Головне - чиї інвестиції будуть залучені до продажу землі і що вони дадуть для людей. Якщо народ не хоче, щоб іноземні компанії скупили їхню землю, то обмеження продажу 1000 га в "одні руки" саме регулюватимуть цей процес у потрібному напрямку. Тоді місцеві аграрії зможуть оптимально функціонувати під захистом закону і розвивати сільську інфраструктуру. Якщо ж у процес увійдуть великі міжнародні холдинги, як це, наприклад, сталося в Аргентині, то ми втратимо середнього підприємця, і не буде створено стільки робочих місць, скільки створюють місцеві невеликі компанії. Таким чином, на думку політика, важливо зберегти в селі свого підприємця, якому 500-700 тис грн прибутку на місяць на 1000 га дозволять безбідно жити і думати про розвиток села, де він інвестує і прив'язаний до цієї землі. А от той, хто скупить відразу по 10 тисяч гектарів, швидше за все в Україні жити не буде, оскільки це зовсім інший обсяг оборотів і прибутку, а якість життя за кордоном все ж вища. Де інвестор витрачатиме зароблені на українській землі гроші? Той, хто володіє 1000 га - з великою ймовірністю в Україні, а 10000 - там, де і живе, тобто за кордоном.

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Коментуючи запитання журналіста про заперечення громадськості проти продажу землі сільгосппризначення, Холодов погодився, що цей законопроєкт справді приймається занадто швидкими темпами, а варто було б більше уваги приділити інформуванню громадськості та роз'ясненню вигод і переваг цього закону. Депутат говорив про численні дискусії і узгодження всередині пропрезидентської фракції і висловив впевненість, що президент і парламент прийдуть до прийнятної для українського ринку форми змін законодавства.

У сфері грального бізнесу ми також спостерігаємо нововведення - в першому читанні прийнято закон, який повертає цьому бізнесу статус легального. Андрій Холодов впевнений, що мета цього законопроєкту - не розвиток грального бізнесу, як такого, тому що Зеленський неодноразово відзначав своє негативне ставлення до лудоманії. На його думку, найголовніше - що казино дозволять відкривати тільки в 5-зіркових готелях, які отримають цей дозвіл як стимулюючий бонус. Сьогодні влада хоче стимулювати будівництво 5-зіркових готелів та залучення великих мережевих "гравців" цього бізнесу. Тому ми говоримо фактично про поліпшення інвест і бізнесклімату в туристичній та готельній галузі. В Україні вже приходять Хілтон, Хаят і інші, а те, що держава стимулює їх відкриттям казино - це хороший крок. Що ж стосується автоматів, то їх також перенесуть у 3- і 4-зіркові готелі, вивівши з житлових кварталів.

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