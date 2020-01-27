Генсек РЄ Пейчинович-Бурич підтвердила підтримку роботи української делегації в ПАРЄ, - Ясько

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook глави української делегації в ПАРЄ, народного депутата від фракції "Слуга народу" Єлизавети Ясько.

"Символічно, що зустріч із українськими делегатами була першою для пані генерального секретаря Марії Пейчинович-Бурич на цій сесії ПАРЄ. Під час зустрічі зі мною як головою делегації і першим заступником Сергієм Соболєвим ми обговорили поточну ситуацію в Раді Європи, обмінялися думками щодо пріоритетів на 2020 рік", - написала Ясько.

Також голова делегації ВР у ПАРЄ зазначила, що Генсек Ради Європи підтвердила підтримку роботи української делегації з позитивним порядком денним і повністю підтримує нас у боротьбі за захист прав людини, безпеку демократії в Європі і РФ.

Нагадаємо, 27 січня в Страсбурзі розпочалася зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Президентом ПАРЄ обрано бельгійського сенатора Хендріка Дамса, який змінив на цій посаді швейцарку Ліліан Морі Паск'є. Члена української делегації, народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Мережка обрали віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи.

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