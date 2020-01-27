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27.01.20 19:05

ВООЗ підвищила рівень загрози поширення коронавірусу замість "помірного" до "високого"

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про підвищення загрози поширення коронавірусу на світовому рівні, повідомляють європейські ЗМІ.

ВООЗ підвищила рівень загрози поширення коронавірусу замість "помірного" до "високого"

"Дуже високий рівень загрози - в Китаї, високий - на регіональному рівні, високий - на світовому", - сказано в доповіді ВООЗ щодо ситуації з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

До цього в доповідях загроза на світовому рівні оцінювалася як "помірна". Однак у ВООЗ вказали на те, що в попередніх версіях була допущена помилка, а тепер її виправили.

"У формулюванні була допущена помилка, ми її виправили", - сказала представниця організації Фадела Чаїб.

Загальна кількість померлих від коронавірусу в КНР перевищила 80 осіб.

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Кількість уражених новим вірусом у Китаї становить, за офіційними даними, близько 2,8 тис. осіб.

На територіях за межами материкової частини країни зафіксовано випадки зараження вірусом у Гонконзі, в Макао, на Тайвані. Крім того, випадки захворювання виявлено в Таїланді, в Австралії, в Сінгапурі, в Японії, США, Малайзії і Франції, у В'єтнамі, в Непалі і Канаді.

Як повідомлялося раніше, Київський міський лабораторний центр МОЗ підтвердив один випадок захворювання коронавірусом в Україні.

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