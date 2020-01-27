Орендарі ДП "Берегівський кар'єр" на Закарпатті продали майно держпідприємства на 2,7 млн ​​грн, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Представники приватного акціонерного товариства орендували потужності держпідприємства для видобутку гірських копалин, зокрема перліту. При цьому посадові особи комерційної структури незаконно реалізували понад 20 одиниць автомобільної техніки та обладнання цілісного майнового комплексу.

Протиправна діяльність зловмисників заподіяла державі збитків на суму 2,7 мільйона гривень, що було підтверджено висновками судово-економічної експертизи.

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Зараз одному з керівників АТ оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, за попередньою змовою групою осіб, в оcобливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до махінацій.

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