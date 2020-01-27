Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
27.01.20 20:16

Орендарі ДП "Берегівський кар'єр" на Закарпатті продали майно держпідприємства на 2,7 млн ​​грн, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України виявила масштабні розкрадання на об'єктах майнового комплексу державного підприємства "Берегівський кар'єр" на Закарпатті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Орендарі ДП Берегівський карєр на Закарпатті продали майно держпідприємства на 2,7 млн ​​грн, - СБУ 01

Представники приватного акціонерного товариства орендували потужності держпідприємства для видобутку гірських копалин, зокрема перліту. При цьому посадові особи комерційної структури незаконно реалізували понад 20 одиниць автомобільної техніки та обладнання цілісного майнового комплексу.

Орендарі ДП Берегівський карєр на Закарпатті продали майно держпідприємства на 2,7 млн ​​грн, - СБУ 02

Протиправна діяльність зловмисників заподіяла державі збитків на суму 2,7 мільйона гривень, що було підтверджено висновками судово-економічної експертизи.

Також читайте: СБУ викрила розкрадання чиновниками 500 тис. грн під час реконструкції моста на Житомирщині. ФОТО

Орендарі ДП Берегівський карєр на Закарпатті продали майно держпідприємства на 2,7 млн ​​грн, - СБУ 03

Зараз одному з керівників АТ оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, за попередньою змовою групою осіб, в оcобливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до махінацій.

Також читайте: Справу про розкрадання 14 млн грн під час реконструкції парку Партизанської слави в Києві направлено до суду, - прокуратура

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100