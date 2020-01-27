Підозрюваного у справі Гандзюк Левіна заарештовано в Болгарії на 40 діб. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

42-річного українця взяли під варту на 40 днів. Прокуратура клопотала про те, щоб він залишався під вартою до його екстрадиції в Україну.

Сам Левін просив суд обрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з носінням електронного браслета. Він заявив, що у нього серйозні проблеми зі здоров'ям - він переніс чотири операції на серці.

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Як повідомлялося, 24 січня на території Болгарії в результаті спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Москаленка (Левіна), який розшукувався за підозрою в причетності до нападу на Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від 3 до 6,5 року ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

20 січня 2020 року правоохоронці в місті Херсоні та інших населених пунктах області провели спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

21 січня 2020 р фігуранту справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігорю Павловському суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту до 4 березня без права внесення застави.