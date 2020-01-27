Порошенко під час зустрічі з євродепутатами закликав ухвалити резолюцію на підтримку України. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

Порошенко наголосив на важливості збереження серед пріоритетів ЄП і ЄС питання підтримки боротьби України за відновлення суверенітету і територіальної цілісності. Напередодні п’ятої річниці Мінських домовленостей п’ятий Президент запропонував ініціювати схвалення відповідної резолюції Європарламенту на підтримку України.

Порошенко також закликав до збереження світової єдності і солідарності з Україною.

"Висловлено серйозне занепокоєння у зв’язку зі спробами міжнародної реабілітації президента Росії без виконання Москвою її зобов’язань у рамках Мінського процесу, деокупації Донбасу, повернення Криму Україні та відновлення поваги до міжнародного права. Наголошено на необхідності продовження та посилення санкцій проти Москви як інструменту примусу до миру", - говориться в повідомленні.

Депутати Європарламенту підкреслили свою тверду підтримку України як у справі зміцнення стійкості держави та протидії триваючій російській агресії, так і на шляху реформ та європейської інтеграції.

Водночас, занепокоєння депутатів Європейського парламенту викликали спроби української влади використати правосуддя проти своїх політичних опонентів. Вони також засудили призначення одним з керівників ДБР адвоката Януковича. У цьому зв’язку наголошено на важливості для української влади відмовитися від спроб повернення до політично-вмотивованого правосуддя як у 2010-2013 рр.

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