За ексглаву одеської поліції Головіна внесли 525 тисяч застави

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Українська правда", посилаючись на самого підозрюваного в заволодінні речовими доказами і його адвоката Миколи Стоянова.
"Застава внесена третьою особою... Наша апеляційна скарга на запобіжний захід не те, щоб не розглянута - навіть не призначена дата слухання. У таких випадках, з урахуванням того, що слідчий суддя Вищого антикорупційного суду прямо прописав необхідність заміни на більш суворий запобіжний захід у разі несплати застави, то це був єдиний вихід з ситуації, що склалася до розгляду апеляційної скарги", – повідомив Стоянов.
Апеляція на заставу в півмільйона була подана в день її призначення. На її розгляд відводиться три дні, але, за словами Стоянова, один із суддів колегії, яка повинна була її розглядати, перебуває на лікарняному.
Заставу внесли на п'ятий день після рішення суду, ні адвокат, ні Головін, не розкривають імені людини, яка її внесла.
Нагадаємо, Головіна і його заступника підозрюють у заволодінні тютюновою продукцією, яка була речовим доказом у поліцейському розслідуванні. За версією слідства, Головін допомагав контрабандистам легалізувати сигарети, які незаконно прибували в одеський порт.
Головіна затримали 25 липня. Прокурори просили заарештувати його з альтернативою застави 22 мільйони гривень. Незважаючи на це, суд відправив його під цілодобовий домашній арешт.
Однак у вересні Головіну пом'якшили покарання і відправили під нічний домашній арешт. У січні Вищий антикорупційний суд скасував нічний домашній арешт та обрав йому заставу в розмірі 525 500 гривень.