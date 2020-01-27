Справи двох підозрюваних у вбивстві журналіста Сергієнка передано в суд, - ДБР

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Один із учасників обвинувачується у створенні злочинної організації, яка діяла з листопада 2013 року по липень 2015 на території Київщини та Черкащини (ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України).

Інший - у тому, що 4 квітня 2014 року у складі злочинної організації він незаконно проник на територію домоволодіння у м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області, викрав із застосуванням насильства та з особливою жорстокістю вбив активіста "Самооборони Євромайдану Черкаської області" та журналіста Василя Сергієнка (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 162, п.п. 3, 4, 6, 11,12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

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Нагадаємо, 4 квітня 2014 року близько 20:30 у Корсуні-Шевченківському Черкаської області зловмисники викрали журналіста Василя Сергієнка. Потім його вбили, а тіло, намагаючись приховати докази злочину, сховали в лісосмузі.

16 травня 2017 року співробітниками Черкаського ГУНП за процесуального керівництва облпрокуратури під час проведення комплексу слідчих і оперативно-розшукових заходів у Києві затримано підозрюваного в організації резонансного вбивства Сергієнка.

За інформацією Цензор.НЕТ, затриманим є колишній начальник охорони депутата Геннадія Бобова. Раніше колеги Сергієнка пов'язували депутата Бобова з цим злочином.

17 травня Придніпровський районний суд Черкас обрав запобіжний захід Вадиму Мельнику у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без можливості внесення застави. 30 травня апеляційний суд змінив запобіжний захід на нічний домашній арешт з носінням електронного браслета. Відпустити Мельника мали відразу в залі суду. Однак активісти заблокували і вихід підозрюваного з камери, і самих суддів у залі засідання. Після двох годин блокування в зал повернувся слідчий і оголосив нову підозру Мельнику - створення злочинної організації.

У 2018 році справу частково взяла ГПУ. Тепер щодо вбивства Сергієнка є два кримінальні провадження. Одне протягом трьох років безуспішно слухають суди, а друге перебуває в Управлінні спеціальних розслідувань Генпрокуратури.

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У березні 3019 року з'явилася інформація про те, що в США затримано ще одного підозрювано, ймовірного керівника групи викрадачів - Андрія Іносова.

У травні 2019 року в Городищенському суді вибухнув скандал. Місцева суддя під час відкритого засідання зачитала інформацію про застосування заходів безпеки до одного з підозрюваних, чим фактично розкрила вразливу інформацію і перешкодила роботі слідства. Ці документи не були пов'язані зі справою, яку суд вже слухає. Прокуратура хотіла перевести одного з підозрюваних у Київ на кілька днів.

26 червня Віктору Горбенку і Роману Недибалюку Городищенський райсуд Черкаської області змінив запобіжний захід на домашній арешт.

8 січня 2020 р суд відпустив під домашній арешт Вадима Мельника, який є одним із обвинувачених у вбивстві черкаського журналіста Василя Сергієнка.