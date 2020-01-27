Поїзд протаранив вантажівку на Закарпатті, є загиблі, - Нацполіція. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це поінформувала поліція області.

"О 12.15, рухаючись вулицею Польовою, водій вантажівки "ЗІЛ" зіткнувся з поїздом, який їхав із села Буштино до Тячева. На нерегульованому залізничному переїзді водій вантажівки, 57-річний житель села Добрянське, не зупинився на заборонний сигнал світло-звукової сигналізації", - розповіли в пресслужбі.

Внаслідок ДТП водій і 45-річний пасажир вантажівки загинули на місці, ще одного пасажира, 25 річного чоловіка, госпіталізували.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб) Кримінального кодексу України.