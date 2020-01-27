6 тис. км відремонтованих доріг за 85 млрд гривень, - голова "Укравтодору" Кубраков озвучив плани на 2020 рік

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці глава Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков.

За словами Кубракова, цього року в Україні має бути відремонтовано понад 6 000 км доріг державного і місцевого значення. "Мета - понад 6 тис км оновлених доріг. Рекордні 85 млрд грн залучених коштів. І нова управлінська політика. Все це допоможе зробити цей рік переломним", - написав глава Укравтодору.

Наразі, за даними Кубракова, 90-95% доріг в Україні перебувають у незадовільному стані. При загальній протяжності основних магістралей 24 000 км уряд планує провести їхній капітальний ремонт упродовж найближчих п'яти років.

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Глава Укравтодору перерахував дії, які вже зроблено для забезпечення розпочатого будівництва:

- жорстка і прозора кадрова політика: вже оновили 70% керівного складу служб автомобільних доріг в областях, а зараз активно впроваджуємо внутрішню систему KPI і незалежну оцінку якості робіт підрядників;

- оптимізація закупівельного процесу: розробляємо єдині кваліфікаційні вимоги, єдину тендерну документацію, єдиний типовий договір;

- міжнародне партнерство та впровадження сучасних рішень:

співпраця з IT-компаніями у сфері Big Data, smart-планування з орієнтацією на кількісні і якісні показники, розвиток ІТС (інтелектуальної транспортної системи) і діджиталізація процесів.

"Цілі дуже амбітні. Але з тією підтримкою, яку ми маємо від бізнесу, всіх гілок державної влади і громадськості - у нас все вийде", - зазначає Кубраков.

Нагадаємо, радник прем'єр-міністра Юрій Голік заявив, що так зване Велике Будівництво стартує вже 1 березня, якщо дозволять погодні умови.