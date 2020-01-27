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27.01.20 21:38

Розвідники захопили в полон найманця РФ, який підірвався на власних мінах, - пресцентр ОС. ФОТО

Сьогодні, 27 січня, під час обстеження території між взводними опорними пунктами смуги відповідальності одного з підрозділів Об'єднаних сил українські розвідники затримали представника збройних формувань РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Розвідники захопили в полон найманця РФ, який підірвався на власних мінах, - пресцентр ОС 01

За словами найманця РФ, він діяв у складі диверсійно-розвідувальної групи, метою якої було виявлення позицій, спостережних постів і вогневих точок підрозділів Об'єднаних сил. Під час висування з власних позицій і перетину лінії розмежування він підірвався на мінному загородженні, встановленому самими ж російськими окупантами. Інші члени ворожої ДРГ покинули пораненого і повернулися на свої позиції.

Розвідники захопили в полон найманця РФ, який підірвався на власних мінах, - пресцентр ОС 02

"У затриманого 1991 року народження було вилучено військовий квиток так званої ДНР, що свідчить про його приналежність до збройних формувань, що входять до складу російсько-окупаційних військ", - сказано в повідомленні.

Українські військовослужбовці надали затриманому окупанту, який зазнав численних мінно-вибухових поранень, необхідну медичну допомогу і доставили у військовий госпіталь. Зараз він перебуває під наглядом лікарів і дає свідчення.

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