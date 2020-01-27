Порошенко зустрівся з Туском: "висловлено побоювання з приводу спроб міжнародної реабілітації Путіна". ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

Порошенко висловив вдячність Європейському Союзу за тверду багаторічну єдність і солідарність з Україною у її боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності держави. Він наголосив на важливості продовження політики санкцій ЄС щодо Російської Федерації за агресію проти України, систематичний зрив мирного процесу на Донбасі та анексію Криму.

"Висловлено застереження щодо спроб міжнародної реабілітації президента Путіна без відповідних змін у поведінці Москви", - говориться в повідомленні.

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Порошенко наголосив на важливості збереження та посилення проукраїнської коаліції на підтримки нашої держави. Він звернувся із закликом забезпечити збереження українського питання серед ключових пріоритетів діяльності Європейського Союзу.

Зі свого боку Президент Європейської народної партії запевнив у твердій підтримці України та наголосив на нагальності продовження євроінтеграційного руху і неухильного дотримання демократичних норм і принципів.

Порошенко і Туск також обговорили перспективи розвитку відносин партнерства між Європейською народною партією та "Європейською Солідарністю".