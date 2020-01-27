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27.01.20 22:12

Порошенко зустрівся з Туском: "висловлено побоювання з приводу спроб міжнародної реабілітації Путіна". ФОТО

У ході робочого візиту до Брюсселя голова політичної партії "Європейська Солідарність", п’ятий Президент України Петро Порошенко зустрівся з Президентом Європейської народної партії Дональдом Туском.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

Порошенко зустрівся з Туском: висловлено побоювання з приводу спроб міжнародної реабілітації Путіна 01

Порошенко висловив вдячність Європейському Союзу за тверду багаторічну єдність і солідарність з Україною у її боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності держави. Він наголосив на важливості продовження політики санкцій ЄС щодо Російської Федерації за агресію проти України, систематичний зрив мирного процесу на Донбасі та анексію Криму.

"Висловлено застереження щодо спроб міжнародної реабілітації президента Путіна без відповідних змін у поведінці Москви", - говориться в повідомленні.

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Порошенко наголосив на важливості збереження та посилення проукраїнської коаліції на підтримки нашої держави. Він звернувся із закликом забезпечити збереження українського питання серед ключових пріоритетів діяльності Європейського Союзу.

Порошенко зустрівся з Туском: висловлено побоювання з приводу спроб міжнародної реабілітації Путіна 02

Зі свого боку Президент Європейської народної партії запевнив у твердій підтримці України та наголосив на нагальності продовження євроінтеграційного руху і неухильного дотримання демократичних норм і принципів.

Порошенко і  Туск також обговорили перспективи розвитку відносин партнерства між Європейською народною партією та "Європейською Солідарністю".

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