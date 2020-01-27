Військові США підтвердили аварію свого літака в Афганістані

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив представник американського контингенту в Афганістані Сонні Леджетт.
"Літак Bombardier E-11A розбився сьогодні в афганській провінції Газні. Причину катастрофи поки не встановлено, проте ознак того, що літак було збито, немає", - написав він.
Леджетт також заперечив твердження талібів про можливе падіння ще одного літака.
Як повідомлялося, в провінції Газні на сході Афганістану в понеділок розбився американський літак-розвідник.
Талібан заявив про те, що його було збито і взяв відповідальність за це на себе.