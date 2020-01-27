Китай посів друге місце на світовому ринку озброєнь, обігнавши Росію, - SIPRI

Про це свідчать оновлені дані Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛIГА.

Дослідники зазначають, що раніше через непрозорість ринку і відсутність надійної інформації щодо китайських компаній вартість продажів зброї Китаєм було важко оцінити. З цієї причини країну не включали в топ-100 SIPRI - щорічний рейтинг найбільших у світі компаній на ринку озброєнь. Тепер SIPRI зібрав інформацію про діяльність чотирьох китайських компаній у 2015-2017 роках.

Йдеться про найбільшого у КНР виробника авіатехніки Aviation Industry Corporation of China, держкорпорації Norinco, що випускає броньовані автомобілі і системи протиповітряної оборони, China Electronics Technology Group, яка виробляє електронне військове обладнання, і China South Industries Group, що виготовляє броньований автотранспорт.

Якби ці компанії оцінювалися під час складання топ-100 в 2017 році, то всі вони увійшли б до першої двадцятки, три з них потрапили б у топ-10.

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У 2017 році в топ-20 рейтингу SIPRI входили 11 компаній зі США, шість - з країн Західної Європи і три - з Росії.

Найбільшою з китайських компаній є Aviation Industry Corporation of China, обсяг продажів зброї якої становить $20 млрд. Вона - шоста за величиною у світі. Корпорація China North Industries Group Corporation, яка займає восьме місце в топ-100 з об'ємом продажів $17 млрд, фактично є найбільшим у світі виробником наземних систем, зазначають дослідники.

Спільні продажі озброєнь 4 китайських держкорпорацій у 2017р. були на рівні $54,1 млрд, що на $16,4 млрд більше, ніж продажі десятка основних компаній ВПК РФ за той же період.

На відміну від багатьох західних компаній, у Китаї обмежують доступ до інформації про всі збройові компанії в інтересах нацбезпеки.