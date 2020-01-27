СБУ не може підтвердити інформацію про включення ексдепутата Криму Ганиша в списки на обмін

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді СБУ на запит проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії

"Згідно з ч. 2 ст. 11 і ч. 2 ст. 21 Закону України "Про інформацію", збір, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації (персональних даних) про особу без її згоди або її законних представників не допускається", - сказано в документі.

20 січня адвокат Ганиша Андрій Руденко розповів, що їм "наполегливо рекомендували" погодитися на обмін утримуваними особами у вересні і грудні 2019 року, але вони відмовилися, оскільки зацікавлені в розгляді справи.

19 листопада 2018 Дніпровський районний суд Києва визнав ексдепутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша винним у державній зраді і засудив його до 12 років позбавлення волі без конфіскації майна.

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Засудженого також зобов'язали виплатити 5389 гривень судових витрат. До вступу в законну силу рішення суду Ганиш має перебувати під домашнім арештом. Такий захід діятиме, доки апеляційний суд не винесе рішення.

Ганиш просив суд визнати його невинним і виправдати.

Ексдепутата затримали в квітні 2015 року під час виїзду з Криму на материкову частину України співробітники СБУ спільно з українською Держприкордонслужбою. Колишній депутат перебував у розшуку, Генпрокуратура України винесла йому підозру у скоєнні державної зради.

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