Ми впроваджуватимемо міжнародний арбітраж для інвесторів і паралельно проводитимемо судову реформу, - Милованов

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам необхідні інвестиції, але вони не прийдуть, поки не буде судової системи. Реформа судової системи не відбуватиметься за один рік, бо це і питання довіри, і питання нових суддів, їхнього тренування, і питання правоохоронних органів. Навіть у країнах, у яких успішно відбулися реформи правоохоронної та судової системи, це тривало десятки років.

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Тому ми пропонуємо систему, яка робить дві речі одночасно. Для тих, хто готовий уже сьогодні працювати, але не зовсім довіряє суддям - вони зможуть використовувати міжнародний арбітраж. Це означає, що вони просто вибирають арбітра - міжнародного суддю. Це, до речі, стосується і малих інвесторів теж, і це їм коштує дешевше, ніж іти в Лондон. Але паралельно ми здійснюватимемо судову реформу", - пояснив Милованов.

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