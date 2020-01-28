Ми впроваджуватимемо міжнародний арбітраж для інвесторів і паралельно проводитимемо судову реформу, - Милованов

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
"Нам необхідні інвестиції, але вони не прийдуть, поки не буде судової системи. Реформа судової системи не відбуватиметься за один рік, бо це і питання довіри, і питання нових суддів, їхнього тренування, і питання правоохоронних органів. Навіть у країнах, у яких успішно відбулися реформи правоохоронної та судової системи, це тривало десятки років.
Тому ми пропонуємо систему, яка робить дві речі одночасно. Для тих, хто готовий уже сьогодні працювати, але не зовсім довіряє суддям - вони зможуть використовувати міжнародний арбітраж. Це означає, що вони просто вибирають арбітра - міжнародного суддю. Це, до речі, стосується і малих інвесторів теж, і це їм коштує дешевше, ніж іти в Лондон. Але паралельно ми здійснюватимемо судову реформу", - пояснив Милованов.