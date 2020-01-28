Перший випадок коронавірусу 2019-nCoV зафіксували в Шрі-Ланці

Про це 27 січня повідомило міністерство охорони здоров'я цієї острівної держави, інформує News 1st, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

43-річна громадянка КНР прибула в Шрі-Ланку з провінції Хубей у Китаї. 25 січня вона була поміщена в інфекційне відділення клініки.

Аналізи показали позитивний результат на новий коронавірус, який поширюється у світі, викликаючи атипову пневмонію.

Уперше новий тип вірусу, який зумовлює атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання – підвищена температура й кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там.



На територіях за межами материкової частини країни зафіксовано випадки зараження вірусом у Гонконзі, Макао, на Тайвані. Крім того, випадки захворювання виявлено в Таїланді, в Австралії, Сінгапурі, Японії, США, Малайзії та Франції, у В'єтнамі, Непалі та Канаді.

Як повідомлялося раніше, Київський міський лабораторний центр МОЗ підтвердив один випадок захворювання коронавірусом в Україні.

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