"Інвестиційна няня" працюватиме на базі UkraineInvest - Милованов

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у понеділок міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Операційно це буде вирішуватися на базі UkraineInvest, там є інвестиційні менеджери, за останні 12 місяців вони залучили угод на 2,6 мільярда, більшість угод із "зеленої енергетики" проходили саме через UkraineInvest. Це організація, яка є повністю державним агентством із залучення інвестицій. На її базі і працюватиме "інвест-няня", - заявив Милованов.

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За його словами, в агентстві UkraineInvest вже працює багато інвестиційних менеджерів, але їхню кількість потрібно нарощувати. Міністр також додав, що впродовж кількох тижнів законопроєкт про "Інвестиційних нянь" буде винесено на розгляд Кабінету Міністрів, а потім - направлено до Верховної Ради.

"На щастя або нещастя, Міністерство економіки має готувати і готує цей законопроєкт. Прем'єр-міністр поставив чіткі терміни, коли цей законопроєкт має бути винесений на Кабінет Міністрів, і після цього він, звичайно, піде до Верховної Ради. Це має відбутися наступної середи, але насправді, я думаю, це потребуватиме кількох тижнів, оскільки нам потрібно пропрацювати всі моменти", - додав Милованов.

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