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28.01.20 09:02

МЗС і МОЗ не рекомендують українцям відвідувати китайську провінцію Хубей, де розташовується епіцентр спалаху коронавірусу

Міністерство закордонних справ і Міністерство охорони здоров'я України рекомендують громадянам поки утримуватися від поїздок у китайську провінцію Хубей із центром у місті Ухань, де розташовується епіцентр спалаху інфікування коронавірусом 2019-nCoV.

МЗС і МОЗ не рекомендують українцям відвідувати китайську провінцію Хубей, де розташовується епіцентр спалаху коронавірусу

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в рекомендаціях двох відомств для мандрівників, які мають намір відвідати Китай або вже перебувають там, опублікованих 27 січня на сайті МЗС і МОЗ.

Відомства інформують, що частково або повністю карантин уведено в 16 містах провінції Хубей: Ухань, Хунган, Сян’ян, Їчан, Цзінмень, Сяннін, Хуанши, Суйчжоу, Сяньтао, Ечжоу, Цяньцзян, Еньши, Сяогань, Чжицзян, Дан’ян та Чибі.

Випадки інфікування підтверджені майже на всій території Китаю, зокрема в Гонконзі і Макао, наголосили в міністерстві.

Громадянам, які планують поїздку в КНР або вже перебувають там, рекомендують:

У разі появи симптомів, схожих на грип або ГРВІ: несподіваного погіршення стану, підвищення температури тіла, нежитю, кашлю, - мінімізувати контакти з іншими людьми і відразу звернутися до медичного закладу.

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