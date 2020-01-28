МЗС і МОЗ не рекомендують українцям відвідувати китайську провінцію Хубей, де розташовується епіцентр спалаху коронавірусу

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в рекомендаціях двох відомств для мандрівників, які мають намір відвідати Китай або вже перебувають там, опублікованих 27 січня на сайті МЗС і МОЗ.

Відомства інформують, що частково або повністю карантин уведено в 16 містах провінції Хубей: Ухань, Хунган, Сян’ян, Їчан, Цзінмень, Сяннін, Хуанши, Суйчжоу, Сяньтао, Ечжоу, Цяньцзян, Еньши, Сяогань, Чжицзян, Дан’ян та Чибі.

Випадки інфікування підтверджені майже на всій території Китаю, зокрема в Гонконзі і Макао, наголосили в міністерстві.

Громадянам, які планують поїздку в КНР або вже перебувають там, рекомендують:

бути пильними і уточнювати актуальну епідемічну ситуацію;

вживати тільки належним чином термічно оброблені продукти тваринного походження і рибу;

уникати контакту з тваринами, зокрема відвідування ринків з продажу м'яса, цирків, зоопарків;

не контактувати з людьми з ознаками респіраторних захворювань;

ретельно мити руки із застосуванням засобів гігієни, особливо після відвідування місць масового скупчення людей і перед їжею, а також користуватися антисептичними засобами на спиртовій основі.

У разі появи симптомів, схожих на грип або ГРВІ: несподіваного погіршення стану, підвищення температури тіла, нежитю, кашлю, - мінімізувати контакти з іншими людьми і відразу звернутися до медичного закладу.

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