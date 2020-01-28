Найманці РФ за добу 10 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС, опублікованому у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Шість обстрілів по позиціях українських військ було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

- неподалік населеного пункту Піски - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- двічі поряд з Новотроїцьким - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- двічі поблизу Лебединського - з мінометів калібру 82 мм противник випустив 9 мін, а також гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї;

- у районі населеного пункту Тарамчук - зі станкового протитанкового гранатомета - 6 пострілів, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Крім того, чотири ворожі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- неподалік Майорського - із гранатометів різних систем;

- у районі Кіндрашівки Нової - з 82-мм міномета;

- поряд із Південним - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- поблизу населеного пункту Новотошківське - зі 120-мм міномета - 5 мін.

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Крім того, о 21:50 в районі ділянки розведення №3, поблизу населеного пункту Богданівка, ворог вчергове здійснив обстріл зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

"Учора, 27 січня, унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, російські окупаційні війська обстріляли захисників населеного пункту Новолуганське, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", застосувавши гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"За поточну добу втрат немає", - додали в пресцентрі ОС.





