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28.01.20 08:11

Гуманітарної допомоги потребують 3,4 млн жителів Донбасу, - ООН

За оцінками ООН, гуманітарної допомоги потребують 3,4 млн жителів Донбасу, 1,1 млн з яких - це люди від 60 років.

Гуманітарної допомоги потребують 3,4 млн жителів Донбасу, - ООН

Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на повідомлення ООН у Twitter.

"Від початку конфлікту на сході країни гуманітарна спільнота щорічно надавала допомогу понад 1 млн осіб, але це менше половини всіх, хто її потребує. За оцінками ООН, гуманітарної допомоги потребують 3,4 млн жителів сходу, з яких 1,1 млн - старше 60 років", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН передала 101,9 тонни гуманітарної допомоги на окупований Донбас, - Держприкордонслужба

Нагадаємо, раніше Генеральна асамблея ООН підтримала внесений українською стороною проєкт резолюції про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації.

Гуманітарної допомоги потребують 3,4 млн жителів Донбасу, - ООН 01

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