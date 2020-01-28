Ми очікуємо цілковитої прозорості від Ірану, - Трюдо розповів у парламенті Канади про розслідування катастрофи літака МАУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як домовлено під час обговорень між представниками всіх партій у парламенті, є згода стосовно вшанування хвилиною мовчання жертв катастрофи рейсу "Міжнародних авіаліній України" PS752. Запрошую депутатів підвестися", - оголосив спікер парламенту Ентоні Рота.

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Після хвилини мовчання лідер опозиції Ендрю Шир подякував прем’єр-міністрові Джастіну Трюдо за інформування опозиції та всіх канадців про ситуацію з катастрофою. Він також поцікавився у глави уряду прогресом у притягненні до відповідальності винуватців та поверненні до Канади тіл загиблих.

"Ми віддані підтримці родичів і близьких, нашими пріоритетами залишаються прозорість, підзвітність та справедливість. Я прямо сказав президенту Рухані, що канадці вимагають від іранської влади повної співпраці... Ми продовжуємо очікувати цілковитої прозорості та повноцінного розслідування від Ірану", - зазначив Трюдо.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.