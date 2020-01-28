Під головуванням Гончарука сьогодні в Брюсселі відбудеться засідання Ради асоціації Україна-ЄС

Про це повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України, передає Цензор.НЕТ.

"Порядок денний передбачає обговорення безпекової ситуації на сході України у контексті протидії російській агресії та імплементації Мінських домовленостей, а також стану справ у тимчасово окупованому Криму. Під час засідання Ради асоціації сторони також проаналізують досягнутий прогрес з імплементації Угоди про асоціацію та обговорять стан двосторонньої торгівлі, шляхи поглиблення економічного та галузевого співробітництва України з Європейським Союзом, співпрацю у сфері юстиції, свободи та безпеки", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми підтримуємо запровадження ринку землі в Україні, але виступаємо за захист прав малих фермерів, - посол Єврокомісії Маасікас

Зазначається, що делегацію Уряду України очолюватиме Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. Делегацію Європейського Союзу – Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики, віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель. У засіданні також візьме участь Комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї.

До української урядової делегації також входять: Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, Міністр інфраструктури України Владислав Криклій, Міністр освіти і науки України Ганна Новосад, Міністр фінансів України Оксана Маркарова, заступник Міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції Іонан Валерія, заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – Торговий представник України Тарас Качка, заступник Міністра юстиції України Валерія Коломієць, заступник Міністра енергетики та захисту довкілля з питань європейської інтеграції Костянтин Чижик.

Окрім участі у пленарному засіданні, під час візиту до Брюсселя глава українського уряду проведе двосторонні зустрічі з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, Високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем, Виконавчим віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом, а також зустріч із представниками бельгійського бізнесу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія в Давосі озвучив ідеї, які були візитною карткою режиму Януковича, - НФ

"За підсумками 6-го засідання Ради асоціації Україна–ЄС о 18:15 (за місцевим часом) відбудеться спільна пресконференція Олексія Гончарука та Жозепа Борреля", - зазначили в КМУ.

Нагадаємо: це перше засідання з новим складом українського уряду і новим складом Європейської комісії.