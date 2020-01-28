Через зростання захворюваності на грип у 8 областях України закривають школи на карантин

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Громадське".

В Одесі з 28 січня на два тижні на карантин закривають усі школи міста. У дитячих садках групи закриватимуть, якщо кількість хворих дітей перевищить 20%.

У міській раді зазначили, що за минулий тиждень рівень захворюваності на ГРВІ та грип в Одесі збільшився на 28,8% порівняно з попереднім тижнем. Так, за тиждень на ГРВІ та грип захворіли 5618 одеситів, з яких 74% діти до 17 років.

У Донецькій області в 59 школах повністю зупинено навчання, в 9 школах - частково. Повністю закрили на карантин школи в Добропіллі, Покровську, Селидовому, Мирнограді, Новогродівці, Лимані та Мангушському районі. Частково - в Маріуполі та Краматорську.

У Донецькій ОДА зазначили, що рівень захворюваності по області на 5% нижчий від взагальноукраїнського.

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У Сумській області навчання тимчасово зупинили у 15 школах області. Епідеміологічний поріг перевищений у Кролевецькому, Недригайлівському, Сумському, Тростянецькому районах та в містах Суми й Лебедин.

У Вінницькій області на карантин закрили 13 шкіл у Барському, Жмеринському, Могилів-Подільському, Мурованокуриловецькому та Тиврівському районах.

У Волинській області в 7 школах зупинили навчання. На карантин відправили учнів шкіл Камінь-Каширського, Маневицького, Луцького та Горохівського районів.

У Рівненській області навчання зупинили у 39 школах та 2 дитячих садках. За минулий тиждень в області на 48% зросла захворюваність на грип та інші гострі респіраторні інфекції (ГРІ).

У Бердянську Запорізької області з 25 до 31 січня закрили на карантин усі школи та позашкільних закладів. Також навчання зупинили у 51 класі 27 шкіл Запорізької області, з яких 23 школи Запоріжжя.

У Житомирі усі школи закрили з 27 січня до 5 лютого. Також заняття зупинили в позашкільних закладах.

Нагадаємо, в Україні від початку епідемічного сезону зареєстрували 11 смертей внаслідок грипу. Ніхто з жертв не був щеплений.