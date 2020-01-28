Рябошапка повернув попередню групу прокурорів у справу ексберкутівців

Про це повідомляє Адвокатська дорадча група на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про групу прокурорів у справі щодо вбивств на вул. Інститутській 20 лютого 2014 року. Постановою від 27 січня Рябошапка повернув "оригінальний" склад групи прокурорів - Олексія Донського, Ігоря Земского, Яніса Симонова, а також підсилив групу.

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Нагадаємо, 28 грудня 2019 року під час судового засідання стало відомо, що генпрокурор Руслан Рябошапка змінив групу прокурорів у цій справі. Олексія Донського, Яніса Симонова, Ігоря Земскова і Дениса Іванова, які 5 років представляли звинувачення у справі, остаточно відсторонили від участі в цьому кримінальному провадженні. У той же день Апеляційний суд Києва відпустив ексберкутівців під особисті зобов'язання. 29 грудня в Донецької області відбувся обмін утримуваними особами між українською стороною і представниками ОРДЛО. Україні повернули 76 осіб в обмін на 124 людини зі списку ОРДЛО. В рамках обміну Україна передала ексберкутівців.

14 січня Святошинський райсуд Києва за клопотанням адвоката сімей Героїв Небесної сотні Євгенії Закревської відвів трьох нових прокурорів у справі проти ексберкутівців - Олександра Шевеленка, Дениса Суботіна і Марину Мазепину. Разом з тим суд не розглядав питання про відвід ще одного нового прокурора у справі - Сергія Куцого, оскільки він був відсутній на засіданні. Суд надав Офісу генпрокурора два місяці на призначення нових прокурорів у справі ексберкутівців та на ознайомлення їх з матеріалами цього провадження.