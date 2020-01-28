Проєкт ремонту тисяч кілометрів доріг за рік є безпрецедентним, - радник прем'єра Голик

Радник прем'єр-міністра Юрій Голик у коментарі РБК-Україна назвав проєкт безпрецедентним, передає Цензор.НЕТ.

"За всю історію незалежності України ще не було таких амбітних планів по ремонту доріг. І йдеться не про ямковий ремонт, а про капітальний", - заявив Голик.

Він нагадав, що в Дорожній фонд-2020 закладена рекордна сума в 31 млрд гривень. Ще близько 20 млрд гривень планують залучити від міжнародних компаній. Верховна Рада вже затвердила такий тип фінансування.

"При цьому прем'єр-міністр Олексій Гончарук підкреслив, що, ремонтуючи дороги, уряд і приватні підрядники зобов'язані особливу увагу приділяти безпеці. У 2018 році на питання безпеки на дорогах з бюджету не було витрачено жодної копійки, тому кількість ДТП і смертей продовжує зростати. Наша мета - знизити смертність на дорогах до мінімуму, а в недалекому майбутньому - до нуля", - підкреслив радник голови уряду.

Голик також поінформував, що "Велике будівництво" розпочнеться з 1 березня або в залежності від погодних умов. Укравтодор більше не буде ремонтувати дороги частинами. За словами радника прем'єра, від такої хибної практики відмовилися і будуть прагнути завершувати ремонт повністю протягом року.

Крім того, як зазначив радник, на ринку автодорожніх робіт буде розвиватися конкуренція, оскільки парламент і уряд суттєво спростили і стандартизували процедури, пов'язані з проведенням тендерів, оцінки та контролю якості.

"І, звичайно, як сказав Олександр Кубраков, ми будемо всіляко захищати результати нашої праці: по-перше, підрядники будуть зобов'язані давати гарантію, по-друге, ми будемо серйозними темпами збільшувати кількість пунктів вагового контролю, щоб захистити дороги від руйнування внаслідок незаконних перевантажень транспорту", - запевнив він.

Раніше радник прем'єр-міністра Юрій Голик повідомляв, що Укравтодор затвердив план ремонту об'їзних доріг навколо 9-ти населених пунктів України, ще стільки ж перебуває на стадії планування.