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28.01.20 09:34

Ексглава ДБР Труба подав позов до Верховного Суду про визнання незаконним указу про його дострокове звільнення

Ексдиректор Державного бюро розслідувань Роман Труба подав позов до Верховного Суду України про визнання незаконним Указу Президента України про дострокове припинення повноважень директора Державного бюро розслідувань.

Ексглава ДБР Труба подав позов до Верховного Суду про визнання незаконним указу про його дострокове звільнення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Труба повідомив у Telegram.

"Зняття з посади було політичним рішенням, яке з’явилося внаслідок реалізації сценаріїв різних груп. Оцінити його ефективність можна буде з плином часу. Проте має бути правове рішення", - заявив він.

"Наразі ДБР стало вершиною моєї професійної кар’єри, тому вважаю дострокове припинення повноважень на посаді директора має отримати, окрім політичної, правову оцінку", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з поста глави Державного бюро розслідувань і призначив нардепку від "Слуги народу" Ірину Венедіктову тимчасово виконуючою обов'язки Директора ДБР.

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Ексглава ДБР Труба подав позов до Верховного Суду про визнання незаконним указу про його дострокове звільнення 01

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