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28.01.20 09:54

Кабмін вніс зміни у формування ціни газу для населення, обмеживши її ціною на нідерландському хабі

Уряд вніс зміни до положення про покладання спеціальних зобов'язань на ринку природного газу, обмеживши ціну його продажу НАК "Нафтогаз України" населенню і тепловикам середньоарифметичним значенням ціни газу на нідерландському хабі TTF.

Кабмін вніс зміни у формування ціни газу для населення, обмеживши її ціною на нідерландському хабі

Відповідні зміни закріплені постановою Кабміну від 24 січня 2020 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З 1 січня 2020 року НАК "Нафтогаз України" здійснює продаж/постачання природного газу відповідно до пунктів 7, 8 і 11 Положення за цінами, що встановлюються продавцем (постачальником) і покупцем (споживачем), але не вище рівня, який, зокрема враховує середньоарифметичне значення фактичних цін (End of Day) природного газу на наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) на нідерландському газовому хабі (ТТF) за період 1-22 числа місяця поставки газу згідно з інформацією біржі Powernext/EEX, різницю (спред) між ціною на хабі TTF і кордоні України, а також тариф на послуги транспортування газу для точки входу в Україну на міждержавному сполученні з Польщею/Словаччиною/Угорщиною", - йдеться в документі.

У Кабміні наголошують, що з 1 січня 2020 року ціна купівлі природного газу за спеціальними зобов'язаннями не може бути вищою за ціну її продажу відповідно до викладених вище умов плюс торгова надбавка НАК на рівні 1,917% від цієї ціни.

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