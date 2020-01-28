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28.01.20 10:19

У студента, який повернувся з Китаю до Львова, немає підозри на коронавірус, - епідеміолог

Львів’янин, який навчається у Китаї, наразі госпіталізований до обласної інфекційної клінічної лікарні. Лікарі поки не підтверджують випадок захворювання на коронавірус.

У студента, який повернувся з Китаю до Львова, немає підозри на коронавірус, - епідеміолог

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гал-інфо", про це повідомила головний епідеміолог Львівської області Наталія Тімко.

За її словами, студент, який навчається у Китаї приїхав до Львова із нежиттю, але як свідома людина він одразу звернувся до лікарів.

"Місце, де він був у Китаї, дуже далеко від міста Ухань, де зараз вирує коронавірус, але оскільки у нього є нежить та незначне покашлювання, його госпіталізували. Зараз він в окремому боксі і за ним спостерігають лікарі, але у нього не було підвищення температури тіла. Відомо, що усі випадки коронавірусу, про які повідомляють, протікають із підвищенням температури тіла. У нього немає підозри на коронавірус", - сказала Тімко.

Епідеміолог повідомила, що у нього гостре респіраторне захворювання "З огляду на той момент, що він прибув з Китаю, він сам забажав госпіталізації, але небезпеки для його здоров’я немає", - запевнила Тімко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові госпіталізували та ізолювали в окремому боксі студента, який повернувся з Китаю.

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