У шоу на італійському каналі Україну назвали "Малою Росією". Посольство відреагувало листом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення посольства.

"У зв’язку з некоректним і навіть образливим висловлюванням ведучого італійського шоу "L'Eredita" на телеканалі RAI (26 січня 2020 року), що "Мала Росія – це друга назва України", до керівництва телерадіокомпанії було негайно доведено тверду позицію Посольства щодо необхідності відкоригувати такі дії. З огляду на те, що до цього часу від каналу RAI не було отримано жодної відповіді, ухвалено рішення надати таким дипломатичним крокам публічності й викласти лист на офіційній сторінці Посольства", - зазначили в дипвідомстві.

В оприлюдненому тексті листа посольство роз'яснило походження назви "Малоросія" і образливість її застосування щодо України, яка страждає від російської агресії.

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