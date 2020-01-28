Найманці РФ глушать безпілотники СММ ОБСЄ біля Петрівського, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

У щоденному звіті від 27 січня 2020 року СММ ОБСЄ інформує, що 25 та 26 січня на блокпості приблизно за 3 км на північ від ділянки розведення сил та засобів у районі населеного пункту Петрівське представники збройних формувань Російської Федерації знову заборонили патрулю Місії проїзд на південь у напрямку ділянки розведення в районі Петрівського. Обмеження свободи пересування патрулів СММ фіксуються щоденно протягом тижня.

Крім того, у ці ж дні, пролітаючи над населеним пунктом Петрівське, БПЛА СММ малого радіуса дії зазнавав впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, ймовірно внаслідок глушіння).

Такі дії можуть мати за мету приховати діяльність збройних формувань Російської Федерації та порушення Мінських домовленостей.

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