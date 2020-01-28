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28.01.20 11:37

Найманці РФ застосували заборонені міномети в районі Лебединського. Для придушення ворожої активності сили ОС відкривали адекватний вогонь, - штаб

Збройні формування Російської Федерації продовжують відкрито порушувати режим припинення вогню.

Найманці РФ застосували заборонені міномети в районі Лебединського. Для придушення ворожої активності сили ОС відкривали адекватний вогонь, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

"Сьогодні вранці по позиціях захисників поблизу населеного пункту Лебединське російсько-окупаційні війська завдали вогневих ударів, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, а також озброєння, заборонене Мінськими угодами, зокрема, міномети калібру 82 мм", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що для придушення вогню противника і припинення провокацій підрозділи Об'єднаних сил, що обороняються, використовували наявні вогневі засоби і дали російським окупантам адекватну відповідь.

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"Втрати противника уточнюються. Внаслідок злочинного обстрілу ніхто з українських військовослужбовців не постраждав", - додали в пресцентрі ОС.

Найманці РФ застосували заборонені міномети в районі Лебединського. Для придушення ворожої активності сили ОС відкривали адекватний вогонь, - штаб 01

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