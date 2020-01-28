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28.01.20 11:45

Мінрегіон запустив онлайн-платформу для відбору проєктів регіонального розвитку

Міністерство розвитку громад і територій України запустило онлайн-платформу для відбору проєктів Державного фонду регіонального розвитку.

Мінрегіон запустив онлайн-платформу для відбору проєктів регіонального розвитку

Про це повідомила пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Нова платформа передбачає індивідуальні електронні кабінети для учасників конкурсних відборів. Крім того, подача документів, реєстрація та оцінка проєктів будуть здійснюватися в онлайн-режимі на платформі.

Згідно з повідомленням, платформа готова до оголошення конкурсних відборів на 2021 рік, водночас програми, що фінансуються у 2020 році, залишаться на колишньому порталі.

У держбюджеті на 2020 рік на Державний фонд регіонального розвитку передбачено 7,5 млрд грн.

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