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28.01.20 11:57

Уряд планує запустити електронні лікарняні з 1 квітня

Міністерство соціальної політики України розраховує запустити листи непрацездатності в електронній формі з 1 квітня поточного року.

Уряд планує запустити електронні лікарняні з 1 квітня

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник міністра соціальної політики України Олег Коваль.

"Цього тижня запускається постанова на узгодження щодо впровадження електронного лікарняного. Мінсоцполітики спільно з Міністерством охорони здоров'я планує запустити з 1 квітня електронні лікарняні... Це буде перший етап, а основний етап - це повноцінний запуск системи лікарняних, коли лікар буде записувати дані про те, що пацієнт захворів, у систему HELSI.me (сервіс запису до лікарів і збереження медичних даних. - Ред.), яка формуватиме медичний висновок, який буде автоматично вирушати в Пенсійний фонд, до реєстру платників ЄСВ (єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. - Ред.), а далі - до Фонду соціального страхування для нарахувань. Це буде другий етап, який запускатиметься з 1 вересня по всій країні і займе якийсь час", - сказав Коваль.

За його словами, запровадження цієї системи дозволить перевіряти правомірність видачі пацієнтам електронних лікарняних і мінімізувати зловживання в цій сфері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Введення електронних лікарняних листів заощадить від 1 до 4 млрд грн, - заступник міністра соцполітики Коваль

"Ми припинимо цими діями потік виписування за день лікарями 50 лікарняних, оскільки можна буде перевірити всі факти з прив'язкою до прізвища доктора, скільки лікарняних він видав і чи за своїм профілем", - зазначив заступник міністра соцполітики.

За даними Коваля, у 2018 році понад 573 тис. українців оформили лікарняні листки, у тому числі у зв'язку з вагітністю, в 2019 році - понад 566 тис. осіб, при цьому бюджет виплат за цією статтею становив 15 млрд грн, тоді як на 2020 рік у бюджеті закладено 17 млрд грн на виплату лікарняних.

Як повідомлялося, очікувалося, що електронний реєстр листків непрацездатності, створення якого бізнес очікує від влади вже багато років, запрацює восени 2019 року. Раніше в уряді підкреслювали, що держава щороку втрачає до мільярда гривень на рік через користування громадянами фальшивими лікарняними листками.

На думку експертів, частково розв’язати проблему таких лікарняних допомогло б впровадження електронного реєстру листків непрацездатності та електронних лікарняних. За підрахунками Мінсоцполітики, економія бюджетних коштів від запровадження електронних лікарняних листків становитиме від 1 до 4 млрд грн щороку.


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