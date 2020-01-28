На мосту Патона в Києві зіткнулися п'ять автомобілів, постраждало троє осіб, - поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що вчора ввечері до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на мосту Патона.

Правоохоронці попередньо встановили, що під час руху в бік Наддніпрянського шосе водій автомобіля "Ауді" не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. У результаті відбулося зіткнення п’яти автомобілів.

Унаслідок події постраждали двоє водіїв та пасажир одного з авто. Лікарі їх госпіталізували у стаціонар із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

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Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Дніпровського управління поліції.



Фото: "Інформатор"

Поліцейські встановлюють обставини і механізм ДТП, вивчають записи з камер відеоспостереження та відеореєстраторів транспортних засобів.

За результатами перевірки буде ухвалено рішення про надання правової кваліфікації події.