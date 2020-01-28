Нардеп Павленко на акції протесту біля ДБР: Призначати адвоката Януковича управляти в Бюро і вести справи Майдану неприйнятно. ФОТО

Про це повідомляє hromadske, передає Цензор.НЕТ.

Організатор акції Денис Любченко розповів, що учасники акції зібралися під ДБР, щоб дати відсіч призначенням проросійських людей на керівні посади.

На акції присутні сім'ї Небесної сотні. Зокрема, своє обурення висловила дружина вбитого журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія: "Я обурена так само, як і інші родичі таким призначенням", - сказала вона.

Як інформує пресслужба "Європейської Солідарності", народний депутат Ростислав Павленко заявив, що учасники акції вимагають від керівництва ДБР надати відповіді на питання про причини призначення особи, яка має очевидний конфлікт інтересів, на керівну посаду в правоохоронному органі.

"Ми вважаємо неприйнятим, що з усієї юридичної спільноти в Україні обрано саме пана Бабікова, який є адвокатом Януковича, який має чіткий конфлікт інтересів. Також відомо, що лінія захисту Януковича у тому, що нібито в Україні відбувся державний переворот. Це неприйнятно, що така людина тепер очолюватиме слідство. І навіть попри те, що нам кажуть, що нібито саме він особисто слідство не очолюватиме, але він є першим заступником директора ДБР – людина, яка за посадою може на слідство впливати. Тому ми вважаємо неприйнятним, щоб така людина працювала в органі, до якого дуже важлива довіра. ДБР має ще довести після "плівок Триби", що воно здатне не тільки проводити політично зумовлені переслідування, але і власне розбиратися в справах по суті", – сказав він.

За його словами, на акції присутні сім'ї героїв Небесної Сотні, представники потерпілих на Майдані, активісти і молодіжні організації.

Павленко зазначив, що інформація інформація щодо політичної вмотивованості переслідувань з боку Державного бюро розслідувань, яка систематично публікується журналістами, шкодить міжнародному іміджу України, і такі дії з боку влади неприпустимі в демократичній країні.

"Такі речі притаманні диктаторським режимам. Якщо Зеленський хоче, щоб до України було ставлення як до демократичної держави, то мають припинитися політичні переслідування і наради, про які журналісти активно пишуть, що саме в Офісі президента відбуваються наради і ставляться політичні завдання щодо політичних переслідувань", – сказав парламентар.

Нагадаємо, заступниками директора Державного бюро розслідувань стали Олександр Бабіков і Олександр Соколов. Бабіков працював у юридичній фірмі Aver Lex і захищав Віктора Януковича, який втік.

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