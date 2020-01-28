"Я не представляв інтереси Януковича, тим більше у справах Майдану", - перший заступник голови ДБР Бабіков. ВIДЕО

Про це він сказав під час брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ.

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"Я не представляв права та інтереси Януковича, тим більше у справах Майдану", - сказав він.

Бабіков дивується, що його називають адвокатом Януковича.

"Хтось із вас з 2014 до 2020 року чув моє ім'я як адвоката, який надає йому правову допомогу? Вам показують документи, де написано про нібито представництво його інтересів. В адвокатських об'єднаннях працюють кілька адвокатів. Як правило, в кожному провадженні є адвокат, який безпосередньо здійснює захист клієнта, він розробляє стратегію захисту людини, з якою укладено договір адвокатським об'єднанням", - каже Бабіков.

"Однак оскільки адвокати часто беруть участь у судових засіданнях, а законодавство вимагає подачі процесуальних документів в обмежені терміни, іноді виникає необхідність підписати технічний документ у того адвоката, який перебуває в той час в об'єднанні", - пояснює Бабіков наявність його підпису під документами у справі Януковича.

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Нагадаємо, заступниками директора Державного бюро розслідувань стали Олександр Бабіков та Олександр Соколов. Бабіков працював у юридичній фірмі Aver Lex і захищав утікача Віктора Януковича.