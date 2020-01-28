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28.01.20 13:07

ЄС вніс до санкційного списку сім осіб, причетних до "виборів" в окупованому Криму, - Йозвяк (оновлено)

Європейська рада 28 січня додала до списку санкцій сім осіб, які брали участь в організації "виборів" в окупованому Криму у вересні 2019 року.

ЄС вніс до санкційного списку сім осіб, причетних до "виборів" в окупованому Криму, - Йозвяк (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіт брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Міністри ЄС вирішили додати 7 осіб до санкційного списку фізичних/юридичних осіб, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Усі вони пов'язані із Севастополем і Кримом, а також з "виборами", які там провела РФ у вересні. Список тепер містить 177 осіб і 44 компанії", - повідомив журналіст.

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ЄС вніс до санкційного списку сім осіб, причетних до виборів в окупованому Криму, - Йозвяк 01

Рішення буде оприлюднено в Офіційному журналі ЄС, після чого воно набуде чинності.

Як пише "Інтерфакс-Україна", до списку додані: т.зв. "тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Севастополя" Михайло Развожаєв, т.зв. "голова Ради міністрів Республіки Крим" Юрій Гоцанюк, т.зв. "голова Законодавчих зборів Севастополя" у 2016-19 рр., т.зв. "заступниця Законодавчих зборів Севастополя" Катерина Алтабаєва. "Посади" інших чотирьох - С.Даніленка, Л.Бачова, К.Перкова та В.Немуова - виданню не відомі.

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